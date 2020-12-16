Кожевников: посмотрите на футбол и уберите руки от хоккея! Ту же вакханалию хотят устроить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала.

«После блестящей победы нашей сборной в Хельсинки вообще не вижу смысла обсуждать действия штаба сборной. Всегда по двум-трём позициям можно докопаться, но это дело или дилетантов, или повёрнутых на негативе людей, далёких от хоккея. Хочу сказать, что сейчас, во времена эпидемии, нужно поддерживать нашу сборную и наш спорт. Тем более на домашнем этапе, который, учитывая всю неопределённость в НХЛ, является репетицией чемпионата мира. Кстати, впервые за многие годы.

Меня удивляет, что в хоккее хотят устроить ту вакханалию, которая сегодня в нашем футболе, когда все критикуют всех, а чемпионат деградирует. Главный тренер футбольной сборной это откровенно сказал – так клубы не простили ему правды, спустили всех собак. А потом устроили позорище в еврокубках. Ещё раз повторю, после Кубка Карьяла мы должны оберегать хоккейную сборную России, которая этой тяжёлой осенью спасла весь наш национальный спорт и подарила народу праздник. Посмотрите на наш футбол и уберите руки от хоккея!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.