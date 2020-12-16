Матчи нового сезона НХЛ могут пройти на домашних аренах команд без системы «пузырей»

Новый сезон НХЛ будет проходить на домашних аренах клубов, утверждает журналист Адриан Дэйтер. По его информации, систему «пузырей», опробованную в минувшем плей-офф, возвращать не будут.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причём матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях». Новый сезон НХЛ всё ещё не стартовал, и дата его начала по-прежнему официально не объявлена. Ожидается, что регулярный чемпионат стартует 13 января.

Ранее голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о структуре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021.