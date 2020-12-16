Вайсфельд: мне интересно, сколько у «Салавата» будет очков в конце регулярного чемпионата

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл команду, которая находится за пределами зоны плей-офф. И сделал это дома. Но я обращу внимание на другой момент. Мне очень интересно, сколько у «Салавата Юлаева» будет очков в конце регулярного чемпионата. Возникнет ли ситуация, когда им не хватит одного или двух баллов для, скажем, преимущества своей площадки в плей-офф? Потому что на матч в Хельсинки они не должны были выходить, а спокойно получать два очка и лететь домой. Это техническое поражение «Йокерита» из-за нарушения регламента. У «Салавата Юлаева» были все основания для отказа от матча, так как до игры не были допущены здоровые люди. И все законы Финляндии, конечно, очень важны, но о них надо ставить в известность КХЛ и соперника заранее. «Салават Юлаев» проявил благородство и лишился двух очков. А турнирная таблица на Востоке очень плотная.



В чём причина малой результативности последних матчей? Мне кажется, там очень многое зависит от первого звена. Это команда, которая зависит от двух факторов – как сыграет ударная тройка и как сыграет Юха Метсола. Таких подвигов, как в плей-офф-2019, Юха уже не совершает. А первое звено может просто устать, так как оно получает ну очень много игрового времени плюс большинство и меньшинство. Если учесть, что у команд не было полноценной предсезонки, то это серьёзный фактор», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.