Марк Мессье потерял $ 500 тыс, вложенные в компанию по производству каннабиса

Член Зала хоккейной славы Марк Мессье сообщил, что потерял $ 500 тыс., которые инвестировал в компанию по производству каннабиса Destiny Bioscience.
Как сообщает журналист The Sports Network Рик Вэстхэд, в иске против генерального директора компании Эда Мороза Мессье утверждает, что Destiny Bioscience использовала его известность, чтобы привлечь $ 30 млн финансирования.
«В иске Мессье говорится, что он является одним из величайших хоккеистов в истории, бывшим капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс», шестикратным обладателем Кубка Стэнли и одним из «самых известных знаменитостей Нью-Йорка». Его инвестиции и поддержка помогли бы Destiny Bioscience и Морозу сразу же завоевать доверие. Согласно «личному и конфиденциальному консультативному соглашению», подписанному 31 мая 2019 года, Мессье был готов стать «послом доброй воли Destiny, чтобы помочь строить деловые отношения с потенциальными партнёрами компании.
В то время как другие инвесторы Destiny, вероятно, рисковали, Мессье говорит, что ему была дана гарантия, что он не потеряет деньги после того, как его холдинговая компания Mar-Lyon USA Inc купила 400 тыс. акций Destiny по $ 1,25 за штуку. Мессье утверждает, что Мороз согласился дать ему личную гарантию и выплатить ему разницу между 750 тысячами долларов и стоимостью 200 тыс. акций Destiny по состоянию на 31 декабря 2019 года. Это означает, что если стоимость акций Destiny упадёт до $ 0, то Мессье, вероятно, будет выплачено $ 750 тыс…
Бывший хоккеист говорит, что Destiny была бесполезной компанией, которую поддерживали только грандиозные обещания Мороза. Заявления Мессье ещё не были доказаны в суде, при этом Мороз не подавал возражений по иску. Destiny была передана под внешнее управление в мае 2020 года с долгом в $ 42 млн. Её активы, в том числе здания для выращивания органики и каннабиса, выставлены на продажу», – написал Вэстхэд.
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