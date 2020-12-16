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«Он действительно сделал это?!» Новичок «Ванкувера» забил потрясающий гол в Швеции

«Он действительно сделал это?!» Новичок «Ванкувера» забил потрясающий гол в Швеции
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Нильс Хёгландер отметился потрясающим по красоте голом, забитым в матче регулярного чемпионата Швеции за «Рёгле» в матче с «Шеллефтео». 19-летний новичок отметился красивым сольным проходом и великолепным броском, поместив клюшку себе между ног — этот гол оказался для его команды победным (5:2).

«Проспект «Кэнакс» Хёгландер действительно сделал это?!» — восхитилась пресс-служба НХЛ, поместив ролик у себя в «твиттере». «Он мог бы выступать в цирке!» — сказал во время матча шведский комментатор.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Хёгландер играет во взрослой шведской лиге уже третий сезон. Весной он подписал трёхлетний контракт новичка с «Ванкувером». В ближайшее время Нильс отправится в расположение «Кэнакс», чтобы начать подготовку к дебютному сезону в НХЛ.

«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот
Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.
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