«Он действительно сделал это?!» Новичок «Ванкувера» забил потрясающий гол в Швеции

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Нильс Хёгландер отметился потрясающим по красоте голом, забитым в матче регулярного чемпионата Швеции за «Рёгле» в матче с «Шеллефтео». 19-летний новичок отметился красивым сольным проходом и великолепным броском, поместив клюшку себе между ног — этот гол оказался для его команды победным (5:2).

«Проспект «Кэнакс» Хёгландер действительно сделал это?!» — восхитилась пресс-служба НХЛ, поместив ролик у себя в «твиттере». «Он мог бы выступать в цирке!» — сказал во время матча шведский комментатор.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Хёгландер играет во взрослой шведской лиге уже третий сезон. Весной он подписал трёхлетний контракт новичка с «Ванкувером». В ближайшее время Нильс отправится в расположение «Кэнакс», чтобы начать подготовку к дебютному сезону в НХЛ.