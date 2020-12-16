«Он действительно сделал это?!» Новичок «Ванкувера» забил потрясающий гол в Швеции

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Нильс Хёгландер отметился потрясающим по красоте голом, забитым в матче регулярного чемпионата Швеции за «Рёгле» в матче с «Шеллефтео». 19-летний новичок отметился красивым сольным проходом и великолепным броском, поместив клюшку себе между ног — этот гол оказался для его команды победным (5:2).
«Проспект «Кэнакс» Хёгландер действительно сделал это?!» — восхитилась пресс-служба НХЛ, поместив ролик у себя в «твиттере». «Он мог бы выступать в цирке!» — сказал во время матча шведский комментатор.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Хёгландер играет во взрослой шведской лиге уже третий сезон. Весной он подписал трёхлетний контракт новичка с «Ванкувером». В ближайшее время Нильс отправится в расположение «Кэнакс», чтобы начать подготовку к дебютному сезону в НХЛ.
- 16 декабря 2020
-
12:15
-
12:12
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:14
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
09:11
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
22:44
-
22:25
-
22:03
-
21:26
-
20:57
-
20:29
-
20:15
-
19:52
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
18:06
-
17:38
-
16:36
-
16:31
-
15:35