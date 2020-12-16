Бывший нападающий «Коламбуса» Маркус Хянникяйнен продолжит карьеру в «Йокерите»

Финский нападающий Маркус Хянникяйнен продолжит карьеру в «Йокерите», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона.
27-летний форвард провёл пять сезонов в системе клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В ходе минувшего сезона Маркус был обменян в «Аризону Койотс», однако за главную команду «койотов» не провёл ни одного матча. Весь прошлый чемпионат Хянникяйнен отыграл в АХЛ, сыграв в общей сложности 35 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 12 результативных передач.
За карьеру в «Коламбусе» Маркус провёл 92 матча, набрав 15 (8+7) очков при показателе полезности "-9" и 14 минутах штрафного времени. В 2017 году Хянникяйнен принял участие в чемпионате мира, на котором сборная Финляндии заняла четвёртое место.
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