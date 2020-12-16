Нападающий Иван Дидковский поделился впечатлениями от дебютного матча в КХЛ за московское «Динамо».
«Это было в игре с «Амуром». За день до матча узнал, что буду играть. Спасибо большое, что доверили мне дебютировать. Это знаковое событие для каждого хоккеиста. Думаю, у каждого игрока есть мечта сыграть и закрепиться в КХЛ. В любом случае запомню этот день.
Игра за три команды в одном сезоне? Это совсем не мешает, потому что в любой лиге и в каждом матче ты выходишь только выигрывать. Поэтому разное положение в турнирной таблице у команд системы «Динамо» никак не влияет на настрой. У всех одна задача — выигрывать.
Следит ли тренерский штаб за физическим состоянием? Да, причём не только в одной команде, а во всех клубах системы. Также доктора помогают восстанавливаться, поэтому с этим проблем нет», — цитирует Дидковского пресс-служба ВХЛ.
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