Полиция раскрыла кражу коллекционных предметов из дома отца Гретцки на очень крупную сумму

Канадская полиция арестовала двух человек в рамках расследования дела о краже коллекционных хоккейных предметов из дома Уолтера Гретцки, отца лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, в Брентфорде (Онтарио).
Полиция Брентфорда предъявила обвинения в краже и хранении на сумму более $ 5 тыс. 58-летнему жителю Оуквилла, а также 58-летней женщине из Броквилла – в мошенничестве на сумму более $ 5 тыс.
Среди коллекционных вещей были игровые клюшки, хоккейные перчатки, штаны, свитеры и копия приза «Харт Трофи» за сезон-1983/1984. Общая стоимость украденного превышала $ 500 тыc. Полиция Брентфорда вела расследование три месяца. Её представители сообщили, что быстро нашли пропавшие экспонаты, проданные различным коллекционерам в Канаде.
«Полиция Брентфорда вела это расследование и хотела бы поблагодарить за помощь наших ценных партнёров: Региональную полицию Онтарио и Королевскую канадскую конную полицию. В результате работы наших следователей были успешно возвращены хоккейные коллекционные предметы на сумму более $ 500 тыс.», – заявил начальник полиции Брентфорда Роб Дэвис.
Подчёркивается, что при этом расследование ещё не доведено до конца – есть доказательства, что ещё один человек, не имевший отношения к первоначальному расследованию, может иметь отношение к краже клюшки Гретцки.
- 16 декабря 2020
-
15:45
-
15:01
-
15:00
-
14:35
-
14:01
-
13:37
-
13:11
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:12
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:14
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
09:11
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
22:44
-
22:25
-
22:03
-
21:26
-
20:57
-
20:29
-
20:15
-
19:52
-
19:15