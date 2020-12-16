Полиция раскрыла кражу коллекционных предметов из дома отца Гретцки на очень крупную сумму

Канадская полиция арестовала двух человек в рамках расследования дела о краже коллекционных хоккейных предметов из дома Уолтера Гретцки, отца лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, в Брентфорде (Онтарио).

Полиция Брентфорда предъявила обвинения в краже и хранении на сумму более $ 5 тыс. 58-летнему жителю Оуквилла, а также 58-летней женщине из Броквилла – в мошенничестве на сумму более $ 5 тыс.

Среди коллекционных вещей были игровые клюшки, хоккейные перчатки, штаны, свитеры и копия приза «Харт Трофи» за сезон-1983/1984. Общая стоимость украденного превышала $ 500 тыc. Полиция Брентфорда вела расследование три месяца. Её представители сообщили, что быстро нашли пропавшие экспонаты, проданные различным коллекционерам в Канаде.

«Полиция Брентфорда вела это расследование и хотела бы поблагодарить за помощь наших ценных партнёров: Региональную полицию Онтарио и Королевскую канадскую конную полицию. В результате работы наших следователей были успешно возвращены хоккейные коллекционные предметы на сумму более $ 500 тыс.», – заявил начальник полиции Брентфорда Роб Дэвис.

Подчёркивается, что при этом расследование ещё не доведено до конца – есть доказательства, что ещё один человек, не имевший отношения к первоначальному расследованию, может иметь отношение к краже клюшки Гретцки.