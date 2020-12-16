Беттмэн: НХЛ имеет больше проблем при организации чемпионата, чем НБА

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что его организация имеет больше проблем при проведении нового чемпионата, чем НБА.

«Сейчас мы думаем о том, чтобы начать сезон в середине января. У нас существуют проблемы в связи с тем, что семь команд из Канады, проблем больше, чем в НБА. Мы внимательно наблюдаем за их опытом, они пытаются сейчас играть на своих аренах. Но у них только одна команда из Канады, которая сейчас переехала в Тампу», — цитирует Беттмэна ТАСС.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причём матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях». Новый сезон НХЛ всё ещё не стартовал, и дата его начала по-прежнему официально не объявлена. Ожидается, что регулярный чемпионат стартует 13 января.