«Спартак» расторг контракты с Романом Любимовым и Максимом Майоровым

Московский «Спартак» расторг соглашения с нападающими Романом Любимовым и Максимом Майоровым, сообщается на официальном сайте красно-белых.



Отмечается, что контракты расторгли по соглашению сторон.



Роман Любимов в нынешнем сезоне провёл 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков. За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА, а предыдущие два сезона провёл в магнитогорском «Металлурге». В общей сложности в лиге Любимов провёл 421 матч, в которых набрал 94 (46+48) очка при полезности «+11» и 215 минутах штрафного времени.



Напомним, что 21 ноября московский клуб заключил контракт с Майоровым до конца сезона. Нападающий принял участие в 11 встречах, на его счету 1 (0+1) очко.

«Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым до конца сезона