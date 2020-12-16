«Спартак» расторг контракты с Романом Любимовым и Максимом Майоровым
Московский «Спартак» расторг соглашения с нападающими Романом Любимовым и Максимом Майоровым, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Отмечается, что контракты расторгли по соглашению сторон.
Роман Любимов в нынешнем сезоне провёл 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков. За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА, а предыдущие два сезона провёл в магнитогорском «Металлурге». В общей сложности в лиге Любимов провёл 421 матч, в которых набрал 94 (46+48) очка при полезности «+11» и 215 минутах штрафного времени.
Напомним, что 21 ноября московский клуб заключил контракт с Майоровым до конца сезона. Нападающий принял участие в 11 встречах, на его счету 1 (0+1) очко.
«Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым до конца сезона
«Спартак» помеcтил Любимова в список отказов. У него два очка и «-12» в 13 матчах сезона
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