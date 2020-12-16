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Скотников — о подготовке к МЧМ: пока скучаем в номерах. Тренировочный процесс идёт по Zoom

Скотников — о подготовке к МЧМ: пока скучаем в номерах. Тренировочный процесс идёт по Zoom
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников рассказал, как проходит подготовка к молодёжному чемпионату мира.

«Пока мы сидим в номерах, весь тренировочный процесс идёт по Zoom. Нам нельзя выходить, так что завтрак, обед и ужин нам доставляют прямо в номер. На руке браслет специальный, чтобы никто не вышел никуда. Сейчас четыре дня подряд проходим тесты и, как только пройдем их, тогда выйдем на лёд. Ориентировочно это случится 18 декабря. А пока скучаем в номерах, особо нечем заняться», — приводит слова Скотникова пресс-служба «армейской» команды.

Напомним, что молодёжная сборная России недавно прибыла в Канаду, где состоится молодёжный чемпионат мира. Он пройдёт с 25 января 2020 года по 6 января 2021 года. 26 декабря сборная России стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.

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