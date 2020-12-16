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Время начала встречи между московским «Динамо» и «Сибирью» изменено

Время начала встречи между московским «Динамо» и «Сибирью» изменено
Хоккей / КХЛ 0

Время начала встречи регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и новосибирской «Сибирью» изменено, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

Старт матча был запланирован на 17:00 мск 17 января. Теперь его начало сдвигается на 17:30 мск. День встречи изменён не был.

«Билеты, уже приобретённые на матч, будут действительны. Обмен и возврат не требуются», — говорится в сообщении.

Московское «Динамо» после 36 встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимает четвёртое место в Западной конференции и восьмое в сводной таблице. Столичная команда набрала 46 очков. «Сибирь» находится на девятом месте в Восточной конференции и на 18-м в сводной таблице. Новосибирский клуб набрал 34 очка.

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