Маккиннон: «Колорадо» не собирается выигрывать Кубок на сборах. Мы фавориты этого сезона
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал о готовности к старту сезона НХЛ и шансах команды на Кубок Стэнли в предстоящем сезоне.
«Кубок важнее всего для меня и, думаю, для парней в команде тоже. Мы в порядке, чувак. Думаю, мы фавориты в этом сезоне. Полагаю, будет сокращённый год, если мы когда-нибудь вообще начнём, но мы взволнованы. Главное — сосредоточиться на процессе. Мы не собираемся выигрывать кубок в январе или на сборах. Нам нужно внимательно пройти сборы, становиться лучше с каждым днём. Это клише, но это правда: играйте хорошо каждую ночь, развивайтесь, исправляйте проблемы и, надеюсь, попадайте в плей-офф», — сказал Маккиннон в эфире подкаста The High Button Podcast.
Радулов назвал Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент
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