Беттмэн допускает, что сезон НХЛ придётся проводить в «пузырях»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что система «пузырей» в новом сезоне всё ещё может быть введена.



«Сейчас мы сосредоточены на вопросе, смогут ли команды играть на своих аренах и совершать поездки или будут вынуждены проводить матчи в «пузыре». Мы получаем медицинские консультации. Если достаточное количество команд не сможет играть без болельщиков на своих аренах, то нам придётся приблизиться к системе «пузырей», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.



Ранее в СМИ появилась информация, что новый сезон НХЛ будет проходить на домашних аренах клубов.



Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причём матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях». Новый сезон НХЛ всё ещё не стартовал, и дата его начала по-прежнему официально не объявлена. Ожидается, что регулярный чемпионат стартует 13 января.

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