Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беттмэн допускает, что сезон НХЛ придётся проводить в «пузырях»

Беттмэн допускает, что сезон НХЛ придётся проводить в «пузырях»
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что система «пузырей» в новом сезоне всё ещё может быть введена.

«Сейчас мы сосредоточены на вопросе, смогут ли команды играть на своих аренах и совершать поездки или будут вынуждены проводить матчи в «пузыре». Мы получаем медицинские консультации. Если достаточное количество команд не сможет играть без болельщиков на своих аренах, то нам придётся приблизиться к системе «пузырей», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый сезон НХЛ будет проходить на домашних аренах клубов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причём матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях». Новый сезон НХЛ всё ещё не стартовал, и дата его начала по-прежнему официально не объявлена. Ожидается, что регулярный чемпионат стартует 13 января.

Беттмэн: НХЛ имеет больше проблем при организации чемпионата, чем НБА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020