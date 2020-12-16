Беттмэн допускает, что сезон НХЛ придётся проводить в «пузырях»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что система «пузырей» в новом сезоне всё ещё может быть введена.
«Сейчас мы сосредоточены на вопросе, смогут ли команды играть на своих аренах и совершать поездки или будут вынуждены проводить матчи в «пузыре». Мы получаем медицинские консультации. Если достаточное количество команд не сможет играть без болельщиков на своих аренах, то нам придётся приблизиться к системе «пузырей», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.
Ранее в СМИ появилась информация, что новый сезон НХЛ будет проходить на домашних аренах клубов.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причём матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях». Новый сезон НХЛ всё ещё не стартовал, и дата его начала по-прежнему официально не объявлена. Ожидается, что регулярный чемпионат стартует 13 января.
- 16 декабря 2020
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:25
-
19:00
-
18:49
-
18:01
-
17:37
-
17:14
-
16:47
-
16:12
-
15:45
-
15:01
-
15:00
-
14:35
-
14:01
-
13:37
-
13:11
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:12
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:14
-
10:00