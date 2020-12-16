Антон Слепышев признан самым ценным игроком на премии «Герои хоккея»

Сегодня, 16 декабря, в Zoom проходит вручение традиционной ежегодной премии «Герои хоккея», учредителем которой является Федерация хоккея России.



Победителем в номинации «Самый ценный игрок», которая присуждается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи национальной команды, стал форвард ЦСКА Антон Слепышев. Он же получил награду «Лучший снайпер».



Победителем в номинации «Дебют в сборной», которая присуждается игроку, продемонстрировавшему прогресс и отличные игровые качества и впервые получившему вызов в национальную сборную, стал нападающий санкт-петербургского СКА Кирилл Марченко.



Спортивная премия «Герои хоккея» — ежегодная награда в области хоккея, направленная на популяризацию и развитие вида спорта на территории Российской Федерации. Лауреаты премии определяются по итогам официальных матчей национальной сборной России прошедшего спортивного сезона в рамках Еврохоккейтура, чемпионата мира, Олимпийских игр, Еврочелленджа, Кубка мира и других турниров.