Борис Михайлов стал победителем в номинации «За вклад в развитие хоккея»

Сегодня, 16 декабря, в Zoom проходит вручение традиционной ежегодной премии «Герои хоккея», учредителем которой является Федерация хоккея России.



Победителем в номинации «За вклад в развитие хоккея» стал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Награда присуждается легендарным хоккеистам и тренерам, внёсшим неоценимый вклад в становление и развитие отечественного хоккея.



Спортивная премия «Герои хоккея» — ежегодная награда в области хоккея, направленная на популяризацию и развитие вида спорта на территории Российской Федерации. Лауреаты премии определяются по итогам официальных матчей национальной сборной России прошедшего спортивного сезона в рамках Еврохоккейтура, чемпионата мира, Олимпийских игр, Еврочелленджа, Кубка мира и других турниров.