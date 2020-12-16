Ротенберг — о словах Квартального: тренеры определили время сборов, все в равных условиях

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на критику главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, недовольного отъездом игроков в сборную на Кубок Первого канала.



«Насколько принципиально было иметь игроков «Ак Барса» в составе сборной именно в понедельник? Мы все находимся в равных условиях. Тренерский штаб определил начало сборов, значит, тогда они и начинаются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.