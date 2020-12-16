Ротенберг — о словах Квартального: тренеры определили время сборов, все в равных условиях
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на критику главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, недовольного отъездом игроков в сборную на Кубок Первого канала.
«Насколько принципиально было иметь игроков «Ак Барса» в составе сборной именно в понедельник? Мы все находимся в равных условиях. Тренерский штаб определил начало сборов, значит, тогда они и начинаются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Квартальнов — об отъезде игроков в сборную: они зарплату у нас получают, а не в ФХР
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