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Брагин: никто не списан со счетов перед ЧМ. За Максимом Третьяком следим

Брагин: никто не списан со счетов перед ЧМ. За Максимом Третьяком следим
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил кадровые решения тренерского штаба перед Кубком Первого канала.

«Почему не вызвали Дамира Жафярова? Мы никого не списываем, все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами в сборную. На позиции, где играет Жафяров, сыграет другой игрок. Мы следим за всеми кандидатами.

Увы, у нас травмированы Слепышев, Шалунов. Кубок Первого канала – серьёзный проверочный турнир. Он определит группу кандидатов, которая будет готовиться к чемпионату мира. У всех есть шанс попасть. Думаю, на чемпионат мира поедет команда, составленная из игроков КХЛ.

За Максимом Третьяком мы следим, он получает хорошую игровую практику. Повторюсь, никто не списан со счетов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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