Брагин: никто не списан со счетов перед ЧМ. За Максимом Третьяком следим

Главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил кадровые решения тренерского штаба перед Кубком Первого канала.
«Почему не вызвали Дамира Жафярова? Мы никого не списываем, все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами в сборную. На позиции, где играет Жафяров, сыграет другой игрок. Мы следим за всеми кандидатами.
Увы, у нас травмированы Слепышев, Шалунов. Кубок Первого канала – серьёзный проверочный турнир. Он определит группу кандидатов, которая будет готовиться к чемпионату мира. У всех есть шанс попасть. Думаю, на чемпионат мира поедет команда, составленная из игроков КХЛ.
За Максимом Третьяком мы следим, он получает хорошую игровую практику. Повторюсь, никто не списан со счетов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 декабря 2020
-
20:40
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:25
-
19:00
-
18:49
-
18:01
-
17:37
-
17:14
-
16:47
-
16:12
-
15:45
-
15:01
-
15:00
-
14:35
-
14:01
-
13:37
-
13:11
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:12
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:45