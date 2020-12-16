Брагин: есть нехватка таких сильных российских центров, как Вадим Шипачёв

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о качестве российских центральных нападающих.



«Да, есть нехватка таких сильных российских центров, как Вадим Шипачёв. Значит, клубам надо лучше работать, тогда и иностранцев будет меньше на этих позициях, а россиян – больше», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.