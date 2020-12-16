Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин: есть нехватка таких сильных российских центров, как Вадим Шипачёв

Брагин: есть нехватка таких сильных российских центров, как Вадим Шипачёв
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о качестве российских центральных нападающих.

«Да, есть нехватка таких сильных российских центров, как Вадим Шипачёв. Значит, клубам надо лучше работать, тогда и иностранцев будет меньше на этих позициях, а россиян – больше», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020