«Салават Юлаев» подтвердил обмен прав на Шэна в «Сочи»

«Салават Юлаев» подтвердил на своём официальном сайте обмен прав на форварда Павла Шэна в «Сочи» на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в АХЛ за «Провиденс Брюинз» — фарм-клуб «Бостон Брюинз». В регулярном чемпионате АХЛ Шэн провёл 35 матчей, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени.
Ранее в КХЛ он выступал за уфимский клуб и «Югру». В сезоне-2018/2019 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате за «Салават», записав на свой счёт одну результативную передачу.
В 2019 году нападающий стал бронзовым призёром МЧМ в составе молодёжной сборной России. В семи матчах турнира он забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу. Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.
- 16 декабря 2020
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