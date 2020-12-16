В руководстве «Чикаго» произошли изменения. Боумэн сохранил должность генменеджера

«Чикаго Блэкхоус» объявило об изменениях в руководстве клуба. Джейми Фолкнер занял пост президент по бизнес операциям, сообщает Chicago Sun Times.



Стэн Боумэн сохранил должность генерального менеджера. Также он остался президентом по хоккейным операциям.



Дэнни Виртц занял пост исполнительного директора.



Напомним, что «Блэкхокс» не проходили дальше первого раунда плей-офф с 2015 года, когда в третий раз за шесть сезонов завоевали Кубок Стэнли. В минувшем сезоне «Чикаго» заняло 12-е место в Западной конференции и 23-е в сводной таблице Национальной хоккейной лиги. Команда провела 70 матчей, одержав победы в 32 из них (при этом пять — в овертайме, ещё четыре — в серии буллитов) и набрав 72 очка.

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