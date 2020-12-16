Экс-игрока «Ак Барса» обвинили в ресторанном дебоше

В центре очередного скандала оказался бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов, сообщает «Бизнес Online».



С заявлением на него в полицию обратилась подруга экс-супруги хоккеиста. Женщины отдыхали в недавно открывшемся дорогом казанском ресторане, и вдруг к ним присоединился трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Результат — травмы скулы и позвоночника у одной из дам.



На данный момент полицейские проводят доследственную проверку, оценивают доказательства сторон и степень вреда, причинённого здоровью заявительницы. Процессуальное решение пока не принято, уголовное дело не возбуждено, претензии экс-хоккеисту не предъявлены.



Напомним, профессиональную карьеру Обухов завершил в 2018 году.