Главный инфекционист США рекомендовал НХЛ начать сезон в хабах. Для лиги это «план Б»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал НХЛ проводить сезон-2020/2021 на фоне пандемии коронавируса с использованием системы принимающих городов (хабов), сообщил инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.
«Мне сказали, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн обратился за советом к доктору Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения. Вот одна из недавних его рекомендаций: «Если вы хотите начать сезон и обеспечить безопасность, лучше всего сделать это в хабах». Этот сценарий не является предпочтительным для клубов и игроков, но мне сказали, что хабы в значительной степени остаются «планом Б», – цитирует Серавалли The Score.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причём матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях». Новый сезон НХЛ всё ещё не стартовал, и дата его начала по-прежнему официально не объявлена. Ожидается, что регулярный чемпионат стартует 13 января.
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