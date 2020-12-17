Календарь матчей Кубка Первого канала—2020

Сегодня, 17 декабря, в России стартует Кубок Первого канала. Второй этап Евротура с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».
Расписание матчей Кубка Первого канала:
17 декабря:
14:30 (мск). Финляндия — Чехия;
19:30. Швеция – Россия;
19 декабря:
11:00. Финляндия – Швеция;
15:30. Россия – Чехия;
20 декабря:
11:00. Чехия – Швеция;
15:30. Россия – Финляндия.
В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене будет проходить по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также будут протестированы все сотрудники федерации и арены, задействованные в проведении мероприятия.
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