Календарь матчей Кубка Первого канала—2020

Сегодня, 17 декабря, в России стартует Кубок Первого канала. Второй этап Евротура с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».

Расписание матчей Кубка Первого канала:

17 декабря:

14:30 (мск). Финляндия — Чехия;

19:30. Швеция – Россия;



19 декабря:

11:00. Финляндия – Швеция;

15:30. Россия – Чехия;



20 декабря:

11:00. Чехия – Швеция;

15:30. Россия – Финляндия.

В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене будет проходить по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также будут протестированы все сотрудники федерации и арены, задействованные в проведении мероприятия.