Кучеров вошёл в топ-5 нападающих НХЛ по версии официального сайта лиги, Овечкин — 6-й

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован список лучших действующих нападающих лиги. Голосование проводилось среди 13 журналистов NHL.com.

Возглавил рейтинг Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». По итогам голосования 23-летний канадец набрал 204 очка. На втором месте расположился Натан Маккинон из «Колорадо Эвеланш» (187), на третьем — Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (161).

Также в топ-5 вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 160) и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (153). На шестом месте с 123 очками расположился ещё один россиянин капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Далее идут: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз», 114), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 107), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс», 106), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 83), Патрис Бержерон («Бостон», 59), Джек Айкел («Баффало Сэйбрз», 56), Брейден Пойнт («Тампа», 47), Евгений Малкин («Питтсбург», 44), Брэд Маршан («Бостон», 41) и Элиас Петтерсон («Ванкувер Кэнакс», 28).