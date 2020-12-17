Организаторы МЧМ-2021 объяснили, почему на турнире будут работать только канадские судьи

Президент Федерации хоккея Канады Скотт Смит рассказал об организации молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею и объяснил, почему на турнире будут работать только канадские судьи.

«Думаю, все понимают, что приглашение судей из разных стран — это нормальная практика. Но сейчас мы сталкиваемся с форс-мажорной ситуацией и должны быть гибкими, это единственный выход, который мы нашли, и единственный способ, как провести турнир с минимальным риском. Не думаю, что такая практика станет регулярной, но тем не менее мы должны были пойти на такие шаги. Когда мы продолжим играть в хоккей так, как это делали раньше, будем приглашать судей из разных стран.

Мы очень рады, что все команды относятся со всей серьёзностью к ограничениям. Думаю, что у всех команд будет возможность провести раскатку, а с 18 декабря начнутся тренировки, потом пройдут тренировочные игры. Мы будем проводить тестирование на протяжении всего чемпионата. Если вдруг кто-то заразится, у нас есть специальный протокол, есть группы врачей, специалистов по инфекционным заболеваниям. Мы будем исходить из рекомендаций нашего медицинского комитета», — цитирует Смита ТАСС.