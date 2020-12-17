Кожевников: не понимаю, почему иностранцы так ведут себя в КХЛ. Что они себе позволяют?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию, связанную с переносами матчей участника КХЛ финского «Йокерита»
«То, как ведёт себя «Йокерит», никак не красит финский клуб. Это в корне неправильно. Финны играют в КХЛ, и они должны придерживаться наших, общих правил. А то, как они поступили с игроками «Салавата Юлаева», я вообще считаю беспределом. Какое право они имели не допускать до игры целую пятёрку игроков уфимского клуба? Выигрывать нужно честно, а не таким образом.
Я вообще не понимаю, почему так ведут себя в нашей лиге иностранцы. Что они себе позволяют? Им платят огромные деньги, а вот отдачи от них никакой. Взять того же Билла Питерса в «Автомобилисте» или Боба Хартли в «Авангарде». В нашей стране немало молодых, перспективных тренеров, которых к самостоятельной работе. Взять того же Вячеслава Козлова, Бориса Миронова, Дмитрия Красоткина и других ребят, которые уже созрели и вполне могли бы возглавить клубы КХЛ», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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