Ягр: не хотел проводить силовой приём, бедный мальчик оказался у меня на пути

Форвард «Кладно» Яромир Ягр прокомментировал возвращение на лёд. 48-летний нападающий сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата первого дивизиона Чехии с «Дуклой» (7:5). Это был его первый матч за 284 дня.

«Для нас было очень важно выиграть матч и приблизиться к «Дукле». Если бы мы проиграли, они бы сильно обогнали нас в таблице. Это был последний матч в этом году, поэтому, конечно, лучше выиграть его и провести отличное Рождество. В этом отношении он оправдал ожидания.



Но то, что мы показали в первом периоде, было, пожалуй, худшим хоккеем, который я когда-либо видел в своей карьере. Но мы решили, что у нас две задачи. Первая из них заключалась в том, чтобы перевернуть игру, а вторая заключалась в том, что мы должны начать играть совершенно по-другому, потому что иначе в этом году мы ничего не добьёмся.

Мой силовой приём? Мне почти 50 лет, я не играл, я вешу 120 кг без экипировки и 130 с экипировкой. Не то чтобы я хотел кого-то ударить, я просто не смог остановиться. Я не хотел проводить силовой приём, но бедный мальчик оказался у меня на пути», – цитирует Ягра Hokej.cz.