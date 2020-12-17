Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам КХЛ в этом сезоне составил 24%

Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам КХЛ в этом сезоне составил 24%. Об этом заявила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«В четверг состоялось традиционное декабрьское совещание президента КХЛ с руководителями клубов, которое впервые прошло в онлайн-формате. Ни один клуб лиги не превышает жёсткий потолок заработных плат. В этом сезоне разрыв размеров фиксированной заработной платы хоккеистов между клубами сократился с семи до четырёх раз. Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам составляет 24%. Во время нахождения игрока в списке травмированных в связи с COVID-19 его зарплата не учитывалась в потолке заработных плат», — сказано в пресс-релизе КХЛ.