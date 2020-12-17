Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам КХЛ в этом сезоне составил 24%
Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам КХЛ в этом сезоне составил 24%. Об этом заявила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«В четверг состоялось традиционное декабрьское совещание президента КХЛ с руководителями клубов, которое впервые прошло в онлайн-формате. Ни один клуб лиги не превышает жёсткий потолок заработных плат. В этом сезоне разрыв размеров фиксированной заработной платы хоккеистов между клубами сократился с семи до четырёх раз. Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам составляет 24%. Во время нахождения игрока в списке травмированных в связи с COVID-19 его зарплата не учитывалась в потолке заработных плат», — сказано в пресс-релизе КХЛ.
Президент КХЛ: естественно, ни один клуб не превышал потолок зарплат
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
12:55
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:21
-
12:18
-
12:12
-
12:07
-
12:06
-
11:40
-
11:26
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:11
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:03
- 16 декабря 2020
-
23:54
-
23:30
-
23:15
-
22:44
-
22:31
-
21:40
-
21:27
-
20:40
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:18
-
20:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам