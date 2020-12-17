Морозов — о словах Квартальнова: «Ак Барс» и без «сборников» провёл хорошую игру и победил

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Йокеритом» (4:1). После завершения матча главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов раскритиковал отказ ФХР не дать игрокам национальной команды команды принять участие в этом матче из-за вызова в сборную России.
«У нас уникальный сезон, матчи переносятся. Календарь согласован с ФХР перед началом сезона, клубы пошли на это и знали, что в эти сроки игроки могут быть вызваны в сборную, но пошли на этот перенос. Евротур – важный этап подготовки к ЧМ. Матч показал, что «Ак Барс» и без «сборников» провёл хорошую игру и победил. Мы не ставим матчи на эти даты обычно, календарь рассчитан, что все матчи проходят до тех дат, когда игроки должны уехать в сборную», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 декабря 2020
-
12:55
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:21
-
12:18
-
12:12
-
12:07
-
12:06
-
11:40
-
11:26
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:11
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:03
- 16 декабря 2020
-
23:54
-
23:30
-
23:15
-
22:44
-
22:31
-
21:40
-
21:27
-
20:40
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:18
-
20:11