Морозов — о «Салавате» и ЦСКА: суд состоялся и ушёл на вынесение решения

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о судьбе налога на роскошь, который в минувшем сезоне не оплатили «Салават Юлаев» и ЦСКА.

«Суд состоялся, сейчас он ушёл на вынесение решения. Мы ждём информацию, два клуба до сих пор не оплатили сумму. Всё это ушло в юридическую плоскость», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В чемпионате-2019/2020 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.