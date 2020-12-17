Морозов — о «Салавате» и ЦСКА: суд состоялся и ушёл на вынесение решения
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о судьбе налога на роскошь, который в минувшем сезоне не оплатили «Салават Юлаев» и ЦСКА.
«Суд состоялся, сейчас он ушёл на вынесение решения. Мы ждём информацию, два клуба до сих пор не оплатили сумму. Всё это ушло в юридическую плоскость», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В чемпионате-2019/2020 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.
ЦСКА и «Салават» должны КХЛ почти 400 млн. Почему лига допустила эти клубы к сезону?
Разбираемся в главном юридическом конфликте хоккейного лета.
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