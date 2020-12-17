Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Алексей Морозов прокомментировал критику КХЛ со стороны Теэму Селянне

Алексей Морозов прокомментировал критику КХЛ со стороны Теэму Селянне
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, рассматривается ли возможность организации «пузыря» для проведения плей-офф.

«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и в отношении проведения международных мероприятий. Это обсуждалось на Международном хоккейном форуме. Все говорят, что нужно играть, нельзя терять год хоккея, надо искать возможности.

Каждый по-разному относится к пандемии. Кто-то боится и сидит дома, а кто-то ходит без масок в общественных местах. Я читал слова Теэму Селянне, у него своё мнение. Мы проделываем большую работу, тестируем клубы, организовываем чистые зоны. Считаю, что мы должны продолжать чемпионат для популяризации хоккея. Самый тяжёлый этап, надеюсь, мы прошли. В некоторые дворцы возвращаются болельщики», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Селянне: КХЛ равнодушна к здоровью хоккеистов, а НХЛ нет смысла играть без зрителей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020