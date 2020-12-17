Алексей Морозов прокомментировал критику КХЛ со стороны Теэму Селянне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, рассматривается ли возможность организации «пузыря» для проведения плей-офф.
«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и в отношении проведения международных мероприятий. Это обсуждалось на Международном хоккейном форуме. Все говорят, что нужно играть, нельзя терять год хоккея, надо искать возможности.
Каждый по-разному относится к пандемии. Кто-то боится и сидит дома, а кто-то ходит без масок в общественных местах. Я читал слова Теэму Селянне, у него своё мнение. Мы проделываем большую работу, тестируем клубы, организовываем чистые зоны. Считаю, что мы должны продолжать чемпионат для популяризации хоккея. Самый тяжёлый этап, надеюсь, мы прошли. В некоторые дворцы возвращаются болельщики», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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