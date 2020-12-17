Расмуссен: в НХЛ было несколько вариантов, но клубам трудно принимать кадровые решения

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен прокомментировал решение вернуться в магнитогорский клуб в нынешнем сезоне. Хоккеист выступал за команду последние два года в КХЛ. Он подписал новый контракт с клубом в октябре.
«Довольно активно шла работа по трудоустройству в НХЛ. Было несколько вариантов. Но главная проблема в том, что вся ситуация словно подвешена. Клубы не до конца представляют, когда начнётся сезон в Национальной хоккейной лиге, каким он будет по формату. И в этом состоянии неопределённости им порой трудно принимать кадровые решения.
Я чувствовал, что снова очень хочу играть в Магнитогорске. Тем более приятно вернуться в знакомую комфортную обстановку, к знакомому тренеру. Так что ехал в Магнитогорск с большой радостью», – цитирует Расмуссена пресс-служба магнитогорского клуба.
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