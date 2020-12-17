Россия – Швеция: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 19:30

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Сегодня, 17 декабря, в России стартует второй этап Евротура — Кубок Первого канала. В стартовом матче турнира сборная России сыграет со Швецией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск.

На тренировку перед стартом турнира команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Самонов, Федотов, Тарасов;



Группа № 1.

«Белые»: Ткачёв — Шипачёв — Чибисов, Рафиков — Марченко;

«Синие»: Кузьменко — Морозов — Бурдасов, Галенюк — Ожиганов;

«Красные»: Сошников — Зернов — Коршков, Лямкин — Юдин;

«Зелёные»: Мамин — Карнаухов — Воронков, Яковлев — Антипин.



Группа № 2: Марченко — Кадейкин — Толчинский, Саморуков — Минулин.

Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.