Подколзин — о правилах на МЧМ: на лёд плеваться нельзя, праздновать голы тоже нельзя

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал, как проходит карантин национальной команды в Эдмонтоне и о том, какие коронавирусные правила будут действовать во время предстоящего турнира.
«Сидим уже два с половиной дня, еду только забираем и проходим тесты каждое утро. Но тесты проходят не все, если ты болел в течение последних трёх месяцев, то у тебя не берут. Сейчас ещё есть некие проблемы со сном, нужно привыкнуть к новому часовому поясу. С утра встаём, сдаём тест на коронавирус, завтрак, потом, может, часа два свободных. Затем по зуму тренировка, у каждого есть оборудование: резинки всякие, ролики, ковры. Обед, ужин. Как-то так.
Прежде всего, это правила безопасности. Что касается социальной дистанции: нельзя чтобы в лифте много народу было, естественно, везде ходить в маске, без маски можно только выходить на лёд и находиться в раздевалке и своём номере. Всё остальное делается в масках. Было такое правило, что на лёд плеваться нельзя, праздновать голы тоже нельзя. Типа такого что-то было, не знаю, насколько строго это будет пресекаться, но нам так сказали. Не знаю, как будет дальше, но пока такая информация», — цитирует Подколзина Sport24.
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