Источник: Роман Любимов станет игроком «Ак Барса», у него полезность «-17» в этом сезоне

Нападающий Роман Любимов, с которым недавно расторг контракт «Спартак», продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Роман Любимов в нынешнем сезоне провёл 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-17» и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Роман проводил на льду 12 минут и 24 секунды.

За карьеру в КХЛ 28-летний Любимов на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА, а предыдущие два сезона провёл в магнитогорском «Металлурге». В общей сложности в лиге Любимов провёл 433 матча, в которых набрал 97 (48+49) очков при полезности «+6» и 219 минутах штрафного времени.