Рижское «Динамо» поместило в список отказов голкиперов Макинтайра и Проскурякова
Рижское «Динамо» поместило в список отказов голкиперов Зейна Макинтайра и Илью Проскурякова, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 33-летний Проскуряков принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав одну победу при проценте отражённых бросков 88,7 и коэффициенте надёжности 3,09. 15 декабря Илья провёл матч с «Торпедо» (4:6), в котором пропустил пять шайб.
28-летний Макинтайр в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. Американский голкипер сыграл шесть матчей, не одержав ни одной победы. Его процент отражённых бросков составил 79,6, а коэффициент надёжности равнялся 4,65. Зейн лишь один матч из шести отыграл с первой до последней минуты.
Скудра собирает в Риге старых знакомых. Россияне поднимут «Динамо» со дна?
Проскуряковым, Сергиенко и Воробьёвым новый рулевой рижан может не ограничиться.
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