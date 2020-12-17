Беляев: Бодров может играть во всех ситуациях. Это жёсткий защитник с характером

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал заключение контракта с защитником Денисом Бодровым.

«Мы хотели усилить нашу оборонительную линию опытным защитником. И когда на рынок вышел Денис Бодров, было принято решение его подписать. Денис – защитник с характером, неуступчивый, жёсткий. Против него неприятно играть, и всегда хорошо, когда такие игроки выступают за твою команду. У него хороший бросок, он может играть во всех ситуациях и в каждом матче полностью отдаёт все свои силы ради командной победы. Мы считаем, что такой игрок должен помочь «Трактору», — цитирует Беляева пресс-служба челябинского клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе екатеринбургского «Автомобилиста», забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+5». Российский защитник занимал третье место в уральской команде по полезности среди игроков обороны и входил в топ-10 среди всех полевых игроков.