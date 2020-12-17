Майер — о налогах в США: после всех взносов от миллиона осталось $ 350 тысяч

Швейцарский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер прокомментировал уровень налогообложения в Северной Америке. В 70 матчах прошлого сезона Майер набрал 49 (22+27) очков.
«Налоги в Америке выше, чем можно себе представить. После всех отчислений, включая взносы в фонд игроков НХЛ, у меня от $ 1 млн зарплаты осталось только $ 350 тыс. Во время пандемии я принял решение вернуться домой, в Швейцарию. Для меня очень важно видеть родных, семью. Американцем я никогда не стану, я гордый швейцарец. Выборы Трампа и политические волнения в США? Я это не комментирую. Я же сказал, что я типичный швейцарец, а мы всегда нейтрально относимся к политике.
Как изменилась НХЛ за те пять лет, что я там играю? Стало меньше драк. К тому же лига молодеет. Теперь у мальчиков больше шансов», — приводит слова Майера Watson.
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