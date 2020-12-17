Емелин: «Авангарду» надо больше работать над обороной и продолжать показывать хорошую игру

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин дал комментарий после первой тренировки во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ.

«Первая тренировка после трёх выходных? Да, было немного времени отдохнуть, набрались эмоций. Отдохнули от тренировок на льду, но теперь с новыми силами и хорошим настроением приступили к работе. Во время всего чемпионата у нас несколько пауз, поэтому стараемся набрать физические кондиции, чтобы хватило на весь сезон и на промежуток до следующего перерыва.

В этом сезоне нет лёгких соперников. Все игры напряжённые, и чемпионат это доказывает. Готовимся как обычно, стараемся больше работать над своими деталями, над своей тактикой и не обращать внимания на то, какой соперник впереди.

Во многих аспектах надо добавлять, даже в тех, в которых мы себя хорошо проявляем. За последние две игры пропустили восемь шайб — это достаточно много, тяжело выиграть в матче с четырьмя пропущенными шайбами. Поэтому надо больше работать над обороной, посмотреть видео, сделать выводы и продолжать показывать хорошую игру.

После перерыва вновь будем играть с болельщиками на трибунах? Это, безусловно, очень приятно! Потому что всегда тяжело играть при пустых трибунах: болельщики придают импульс, эмоции, поэтому это огромный плюс», — приводит слова Емелина пресс-служба клуба.