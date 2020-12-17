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ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Федерация хоккея России сделала заявление о решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Согласно указанному решению Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений.

Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх—2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, и надпись Россия будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодёжных и юниорских чемпионатов мира.

ФХР продолжит отстаивать свои права во всех международных инстанциях», — говорится в сообщении федерации.

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года
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