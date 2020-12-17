ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений

Федерация хоккея России сделала заявление о решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Согласно указанному решению Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений.
Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх—2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, и надпись Россия будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодёжных и юниорских чемпионатов мира.
ФХР продолжит отстаивать свои права во всех международных инстанциях», — говорится в сообщении федерации.
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