Секач: думаю, что все уже забыли про поражения «Авангарда». Просто готовимся к матчам

Форвард «Авангарда» Иржи Секач дал комментарий после первой тренировки во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ.

«Как самочувствие после повреждения? Конечно, такой большой перерыв для меня чуть тяжелее, чем обычно, потому что долго не катался. Надо вновь набирать кондиции. Ждать ли меня в матче с «Куньлунем»? Наверное, да.

Все ребята отдохнули, это очень важно. А теперь просто возвращаемся обратно, к обычной работе. Какие выводы сделали после двух поражений перед паузой? Думаю, что все уже забыли про них, просто готовимся к следующим матчам. Просто надо подготовиться, как раньше, у нас была хорошая победная серия до этого.

Возвращение болельщиков на трибуны классная новость? Конечно! Мы играем именно для зрителей, для болельщиков, нам это намного интереснее, когда показываем им игру, а нас поддерживают. Мне кажется, что это самое крутое в хоккее», — приводит слова Секача пресс-служба клуба.