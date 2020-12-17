Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала со Швецией

Сегодня, 17 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт стартовый матч на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Швеции. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Самонов (Федотов);

Рафиков — Марченко, Ткачёв — Шипачёв — Чибисов;

Галенюк — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Лямкин — Юдин, Сошников — Зернов — Коршков;

Яковлев, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене проходит по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра.