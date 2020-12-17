Назаров — о решении CAS: это победа России, ФХР и главы штаба сборной Романа Ротенберга

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.
«Только что прочитал заключение CAS. Считаю, что в плане хоккея это победа всей нашей страны, всей ФХР, главы штабы сборной России Романа Ротенберга, который уделял этой проблеме пристальное внимание. Хоккей заложил фундамент и пример для других национальных команд.
Более того, на чемпионатах мира 2021 и 2022 года наши мужские и женские сборные уже точно сыграют и, уверен, будут биться за медали. Нельзя забывать и про Олимпиаду-2022 в Пекине. Важнейший момент! Кроме того на МЧМ мы сыграем со своим гимном и в своей форме. В общем, российские болельщики получили роскошный подарок в преддверии новогодних праздников.
Ну а пока ждём матча со сборной Швеции и остальных игр на Кубке Первого канала. Будем болеть за «Красную машину». Тем более что настроение сейчас действительно отличное», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 17 декабря 2020
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