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Швеция — Россия: Берглунд, Расмуссен и Пяаярви заявлены в первом звене шведской команды

Сегодня, 17 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт стартовый матч на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Швеции. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Швеции проведёт матч в следующих сочетаниях:

Хелльберг (Линдбек);

Лёв — Пилут, Берглунд — Расмуссен — Пяаярви;

Пудас — Дальбек, Оберг — Линдберг — Петтерссон;

Бенгтссон — Фантенберг, Ларссон — Кемпе — Юханссон;

Берггрен — Вингерли — Фрёден.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене проходит по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра.