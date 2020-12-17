КХЛ перенесла два выездных матча рижского «Динамо»

Континентальная хоккейная лига перенесла два матча рижского «Динамо», сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

Матч рижан с омским «Авангардом», который должен был состоятся 23 января в Балашихе, перенесён на 9 февраля. Выездной матч рижского «Динамо» с московскими одноклубниками перенесён с 25 января на 23 января.

Команда Петериса Скудры занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 15 очков в 35 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.