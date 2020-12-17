Форвард «Сент-Луиса» Александер Стин завершил карьеру

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александер Стин объявил о завершении карьеры из-за травмы спины, сообщает пресс-служба «блюзменов». У шведа несколько уровней дегенеративных грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника.

В минувшем сезоне 36-летний Стин набрал 17 (7+10) очков в 55 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ он провёл 15 сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис». Он отыграл в заокеанской лиге 1018 матчей и набрал 622 (245+377) очка при показателе полезности «+42» и 454 минутах штрафа.

В 2020 году шведский форвард вышел на четвёртое место в клубной истории по количеству проведённых матчей (765). Клубный рекорд принадлежит Берни Федерко (927), второе место занимает Баррет Джекман (803), а тройку лучших замыкает Брайан Саттер (779).