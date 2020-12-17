Форвард «Сент-Луиса» Александер Стин завершил карьеру

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александер Стин объявил о завершении карьеры из-за травмы спины, сообщает пресс-служба «блюзменов». У шведа несколько уровней дегенеративных грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника.
В минувшем сезоне 36-летний Стин набрал 17 (7+10) очков в 55 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ он провёл 15 сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис». Он отыграл в заокеанской лиге 1018 матчей и набрал 622 (245+377) очка при показателе полезности «+42» и 454 минутах штрафа.
В 2020 году шведский форвард вышел на четвёртое место в клубной истории по количеству проведённых матчей (765). Клубный рекорд принадлежит Берни Федерко (927), второе место занимает Баррет Джекман (803), а тройку лучших замыкает Брайан Саттер (779).
- 17 декабря 2020
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
19:59
-
19:14
-
18:47
-
18:37
-
18:25
-
18:09
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
15:31
-
15:15
-
14:55
-
14:37
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
13:33
-
13:30
-
12:55
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:21
-
12:18
-
12:12
-
12:07
-
12:06
-
11:40
-
11:26