Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк должен выйти из совета Международного федерация хоккея (ИИХФ) согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.
По решению CAS госчиновники РФ должны выйти из руководящих структур международных федераций (МОК, МПК, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, ИИХФ) на следующие два года.
В число чиновников, на которых распространяется решение, включены замминистры, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент РФ, члены Федерального собрания РФ, включая Совет федерации и государственную Думу, главы и заместители глав федеральных агентств и служб, Центра спортивной подготовки, а также сотрудники Управления делами президента РФ и Следственного комитета России.
Этим чиновникам запрещается быть членами международных федераций, аккредитоваться, посещать или участвовать в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, проводимых под эгидой федераций-подписантов.
Под исключение попадают представители правительства:
— включённые в МОК/МПК исключительно как частные лица;
— приглашённые на турнир главой государства или премьер-министром страны-хозяйки турнира;
— участвующие в турнирах в качестве спортсмена или персонала, обслуживающего спортсменов.
Таким образом, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк должен выйти из совета ИИХФ, кроме того, он не сможет посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если его не пригласит глава страны-хозяйки турнира.
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