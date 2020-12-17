Третьяк – о решении CAS: Россия ждала худшего. Думаю, что ВАДА недовольно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.
«Если говорить, исходя из сегодняшней ситуации и того, что творится вокруг нашей страны, то думаю, что ВАДА не очень довольно решением. Всё-таки они просили наказание на четыре года, и чтобы в течение этого срока не было соревнований в России. Я сам выступал на заседании суда и говорил, что Россия строит прекрасный стадион, и что нам ИИХФ дала такую возможность. Мы уже и деньги вложили и со спонсорами договорились на ЧМ-2023. Это большой праздник, и вы не имеете права нас его лишать. В принципе там всё прошло нормально и особых вопросов не было. Я считаю, что в том числе и это повлияло на их решение. Хочу сказать спасибо Рене Фазелю, который поддержал нас от лица ИИХФ.
В результате получается, что мы сохранили ЧМ-2023 в Питере и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. Более того, молодёжная сборная России будет выступать в своей форме. Да, основная сборная будет играть без гимна. Но я знаю, что были такие мысли, чтобы вообще лишить нас триколора. То есть, чтобы на форме не было ни красного, ни белого, ни синего. Неприятно, что не будет гимна и флага, но это нас только объединит. Вот такая ситуация.
Я уже пообщался с министром спорта Матыциным, он признался, что мы ждали худшего решения. Два года и четыре года – это большая разница. Тем более, что нам разрешено участвовать в международных соревнованиях, и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира С первыми лицами государства ещё не говорил, потому что получил новость буквально два часа назад», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 декабря 2020
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