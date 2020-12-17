Третьяк: чем я провинился перед мировым обществом? За что меня не пускать на соревнования?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством, согласно которому он должен выйти из совета Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Меня не пустят на соревнования? Конечно, я считаю, что это неправильное решение. Но на сегодня принято такое решение, будем думать, что делать дальше. Может быть, будут приглашения от правительств других государств. Думаю, что высшее руководство Беларуси нас пригласит. Поживём — увидим.

Но, конечно, это ущемление права человека, если человека не пускают в страну. Возникает вопрос: за что? Если конкретный человек в чём-то провинился, то его можно не пускать. А если человек, ну вот, допустим, я: я что, чем-то провинился перед мировым обществом? Я 12 лет в МОК отработал, в комиссии атлетов. Все, с кем я работал, являются членами МОК. Тут есть над чем подумать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.